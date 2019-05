Gefährlicher Endspurt bei Germany's next Topmodel? Am Donnerstagabend flimmert bereits die 14. Folge der beliebten Casting-Show mit Heidi Klum (45) über die Bildschirme. Danach gibt es nur noch eine Episode bis zum heiß ersehnten Finale am 23. Mai. Um den Topmodel-Titel kämpfen derzeit noch Caroline, Sarah, Sayana, Cäcilia, Alicija, Vanessa und Simone. In der nächsten Episode bringt die Model-Mama jetzt aber sogar zwei Bodyguards mit ans Set! Doch was hat es mit den Beschützern auf sich?

In einem Pro Sieben-Preview-Clip zur Folge am Donnerstag erklärt Heidi, dass sie in Los Angeles auf dem Rodeo Drive shooten und sie deshalb besser mit den zwei Security-Männer an ihrer Seite am Set erscheine. "Da werden wahrscheinlich sehr viele Leute zuschauen und es werden vermutlich auch sehr viele Paparazzi da sein. Ich möchte, dass den Mädchen nichts passiert und deswegen habe ich zwei Männer mit Muckis dabei", offenbart das Supermodel.

Die Zuschauer erhalten in der Vorschau außerdem schon erste Einblicke, wie die Kostüme der Topmodel-Anwärterinnen aussehen. Simone, die als Erste das Shooting antritt, sieht aus, als wäre sie in einen Glitzer-Topf gefallen. "Ich habe das Gefühl, das wird kein normales Foto-Shooting. Das wird schon extrem, glaube ich", vermutet die Laufstegschönheit, die für ihre zahlreichen Ängste schon des Öfteren in der Kritik stand.

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum bei den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" 2019

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum und eine GNTM-Kandidatin am Set in L.A.

Instagram / simone.gntm_2019 Simone Hartseil im Mai 2019

