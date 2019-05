Simone Hartseil redet Klartext! Der Lockenkopf hat es in der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel alles andere als leicht: Die Blondine muss sich während der Show zahlreichen Ängsten stellen – und besteht die Challenges am Ende doch jedes Mal mit Bravour. Bei ihren Konkurrentinnen katapultierte sich Simi deswegen schnell ins Aus und ist immer wieder gemeinen Anfeindungen ausgesetzt. Jetzt spricht das Nachwuchsmodel selbst über den steinigen Weg zum Titel!

Wiederholt behaupten ihre Konkurrentinnen, dass Simone sich hinter den Kameras ganz anders benehme als während der Drehzeit. Bei GNTM – The Talk schildert die Schönheit nun ihre Sicht der Dinge: "Von meiner Seite ist es schwierig, dass Leute auf etwas beharren, was schon lange passiert ist. Ich habe nie auf jemandem rumgehackt. Seitdem mich Wolfgang Joop gelobt hat, hatten mich viele Mädchen dann im Visier und haben gesehen: Die Simi bringt gute Leistungen." Trotzdem räumt sie auch ein: "Es ist halt schade, es ist wirklich schade. Ich bin auch an vielem selber schuld. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich nicht so viel geweint hätte."

Ihre GNTM-Teilnahme bestehe für sie zur Hälfte aus Leid und zur anderen Hälfte aus Glück. Trotz des Dauer-Zoffs um ihre Person sei die Castingshow-Erfahrung etwas, das Simone nicht missen will: "Woche für Woche: Man lernt einfach so viel dazu. Und ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür."

