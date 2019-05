Pärchen-Premiere im Netz! Bereits seit Monaten wird vermutet, dass James Middleton (32) in der schönen Französin Alizee Thevenet seine neue Liebe gefunden hat. Ob beim Turteln am Strand von St. Barts oder beim gemeinsamen Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes in London – die Finanzexpertin und der Unternehmer wurden schon des Öfteren gemeinsam gesichtet. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Briten gab es bislang jedoch noch nicht. Dafür veröffentlichte der Bruder von Herzogin Kate (37) jetzt ein Foto, das Bände zu sprechen scheint: Auf einem süßen Schnappschuss zeigten sich James und Alizee jetzt Seite an Seite!

Auf Instagram teilte der 32-Jährige nun ein Selfie, das ihn und Alizee auf hoher See und über das ganze Gesicht strahlend zeigt – auf der Aufnahme tragen die beiden sogar Partnerlook. Ob sie damit nun offiziell bestätigen, dass sie zusammengehören? Zu der Momentaufnahme schrieb James nur: "Segel mit mir fort", und ließ damit auf alle Fälle die Herzen seiner Follower höherschlagen. "Ihr beide seid wirklich ein wunderschönes Paar, alles Gute für euch", freute sich einer seiner Fans.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde James zum ersten Mal in Begleitung der 29-Jährigen gesichtet. Damals versteckte die hübsche Blondine ihr Gesicht vor den neugierigen Fotografen allerdings noch hinter einem großen Hut. Das scheint sich mittlerweile jedoch geändert zu haben. Ob die beiden in Zukunft nun mehr gemeinsame Fotos teilen werden?

Getty Images James Middleton im November 2018

Instagram / jmidy James Middleton im März 2016

Getty Images James Middleton im November 2018 in Berlin

