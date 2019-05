Amy Schumer (37) ist Mama! Am späten Sonntagabend kam der erste gemeinsame Sohn mit Ehemann Chris Fischer auf die Welt. Damit konnte sie ihren Sprössling wenige Stunden vor Herzogin Meghan (37) in den Armen halten, die zur gleichen Zeit wie die Komikerin schwanger war. Doch auch in einem anderen Punkt hat Amy als Neu-Mama die Nase vorne: Sie verrät schon jetzt den Namen ihres Babys!

Amy postet am Mittwoch einen putzigen Schnappschuss von Chris, der den kleinen Wonneproppen in den Armen hält. Der Sohnemann schaut mit großen Augen Richtung Kamera. "Gene Attell Fischer und sein Vater Chris", verkündet die Mama stolz auf Instagram. Der Name kommt auch bei anderen Stars total gut an: "Wunderschöner Junge und perfekter Name", kommentiert Schauspielerin Lena Dunham (32). Und auch Lindsey Lohan äußert ihre Begeisterung mit drei roten Herzen.

Die Fans der frischgebackenen Eltern Harry (34) und Meghan müssen aber auch nicht mehr lange auf die Namens-Verkündung warten: Für Mittwoch plant das royale Ehepaar einen ersten Fototermin mit ihrem Nachwuchs und will gleichzeitig den Namen des Kleinen offenbaren.

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Sohn Gene

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Ehemann Chris und ihr Baby, Mai 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

