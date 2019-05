Herzogin Meghan (37) setzt mit ihrem Outfit ein süßes Statement! Am vergangenen Mittwoch traten die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Harry (34) zum ersten Mal mit ihrem Söhnchen Archie Harrison vor die Presse. Zum ersten Foto-Termin trug die Neu-Mama ein weißes Wickelkleid in Trench-Optik und beige Pumps. Ihren Look komplettierte sie mit schlichtem Schmuck – doch eben diese Accessoires hatten eine niedliche Bedeutung!

Betrachtet man die Bilder der ersten Pressekonferenz genauer, erkennt man an Meghans Hals eine zarte Kette mit türkisen Steinchen aufblitzen. Wie The Sun berichtet, handelt es sich dabei um ein Modell der Designerin Jen Meyer – doch besonders ist vor allem der Stein: Denn der Türkis gilt in der Edelstein-Kunde als Heilstein, der Schutz bietet, zu Erfolg verspricht und das Selbstbewusstsein stärkt. Des Weiteren soll das Mineral die Fantasie und das Gedächtnis anregen.

Gut möglich also, dass Meghan ihren Schmuck bewusst wählte, um all diese Wünsche und Eigenschaften auf ihr Kind zu übertragen – schließlich gilt die 37-Jährige als sehr spirituell, soll gerne Yoga machen und meditieren. Denkt ihr, dass die Stein-Wahl bewusst war? Stimmt unten ab.

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem kleinen Sohn

TheImageDirect.com / Action Press Herzogin Meghan mit Yoga-Matte unterwegs in Toronto

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

