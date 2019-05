Am Mittwochmittag ruhten alle Augen auf Windsor Castle: Knapp zwei Tage nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes absolvierten Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihren ersten Auftritt als kleine Familie. Gemeinsam mit Baby Sussex im Arm strahlten die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann in die Kameras der Fotografen. Die 37-Jährige präsentierte sich während des Foto-Calls in einem weißen Wickelkleid – ein Look, den die Fans bereits kennen dürften: Denn schon bei ihrem ersten Auftritt als Schwangere strahlte Meghan in Weiß!

Am 15. Oktober 2018 hatte der Kensington Palace ganz offiziell bekannt gegeben, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex ihren ersten Nachwuchs erwarten. Nur wenige Stunden nach den Baby-News zeigten sich Meghan und Harry das erste Mal als werdende Eltern bei einem Besuch in Sydney. Die 37-Jährige trug damals ein weißes Etuikleid der Designerin Karen Gee für ca. 1.100 Euro.

Bei ihrem aktuellen Premieren-Termin mit Baby Sussex schmiss die Neu-Mama sich nun in ein weißes, gewickeltes Leinenkleid. Ob die Farbe für die frühere Suits-Darstellerin wohl eine Bedeutung hat? Auch bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung trag Meghan in einem weißen Mantel vor die anwesenden Fotografen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Mai 2019

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle im Kensington Palace in London

