Wird sie von ihrem Ex-Manager belästigt? Erst vor wenigen Tagen hat Britney Spears (37) die psychiatrische Klinik, die sie auf eigenen Wunsch aufgesucht hatte, wieder verlassen dürfen. Nun scheint es, als würde die Princess of Pop erneut starkem Stress ausgesetzt sein. Sam Lutfi (44), ihr ehemaliger Manager, soll die Sängerin und ihre Familie terrorisieren. Zu viel für Britney: Sie will eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken!

Wie aus Dokumenten hervorgehe, die The Blast vorliegen sollen, habe Sam "beleidigende und bedrohliche Texte und Tweets an Britney und ihre Familie geschickt". Außerdem habe er "herabwürdigende und drohende" Social-Media-Kommentare veröffentlicht. Die Anwälte der Musikerin sollen außerdem davon ausgehen, dass der 44-Jährige hinter der #FreeBritney-Bewegung stecke. Unter diesem Hashtag war im Netz dazu aufgerufen worden, Britney aus der Klinik zu lassen, da viele vermutet hatten, sie sei dort gegen ihren Willen. Die einstweilige Verfügung sei demnach notwendig, um "zukünftige Schäden und weitere psychologische Traumata" der 37-Jährigen zu verhindern. Sollte Britney vor Gericht Recht bekommen, darf sich Sam ihr und ihrer Familie laut TMZ künftig nicht mehr als 200 Yards (knapp 183 Meter) nähern und erhalte eine Kontaktsperre.

Sam soll auch versucht haben, Mutter Lynne Spears auf seine Seite zu ziehen. In einer Nachricht an sie soll er ihr 1.000 Dollar geboten haben, damit sie endlich das Zepter in die Hand nehmen und Britneys Vormundschaft übernimmt. Auch forderte er von ihr, sich fortan in alle Entscheidungen zum Wohle ihrer Tochter einweihen zu lassen.

Getty Images Britney Spears bei den GLAAD Media Awards im April 2018

X 17, INC./ActionPress Sam Lutfi und Britney Spears im Januar 2008

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs 2007 in Las Vegas

