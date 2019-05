Was für eine süße Nachricht! Am Mittwoch war es endlich so weit – Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) traten zwei Tage nach der Geburt von Baby Archie erstmals vor die Presse. Doch bevor die beiden auf Schloss Windsor ihren royalen Sprössling der Welt präsentierten, kam es zwischen den frischgebackenen Eltern zu einem zuckersüßen Moment. Was genau Harry seiner Liebsten kurz vor dem Auftritt zuflüsterte, hat jetzt eine Lippenleserin enthüllt.

Knapp ein Jahr nachdem Harry und Meghan die St. George’s Hall als frischgebackenes Ehepaar betreten hatten, feierten sie dort nun die Geburt ihres ersten Kindes. "Er ist so leise", sollen die Worte des stolzen Papas gewesen sein, die er kurz vor dem Auftritt murmelte. Das behauptete zumindest Lippenleserin Tina Lannin im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun. Dann habe er "Auf geht’s" gewispert und seiner Frau ein breites Grinsen zugeworfen.

Die Eltern konnten bei dem Pressetermin gar nicht aufhören, von ihrem kleinen Sonnenschein zu schwärmen. "Es ist großartig. Ich habe die zwei besten Jungs der Welt. Ich bin wirklich glücklich", so Meghan. Und auch Harry möchte sein Glück mit der ganzen Welt teilen: "Wir sind so begeistert, unser eigenes kleines Bündel Freude zu haben und etwas kostbare Zeit mit ihm verbringen zu können, während er langsam beginnt, erwachsen zu werden."

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Kind

