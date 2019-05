Am Mittwoch war es endlich so weit: Nach knapp zwei Tagen präsentierten Prinz Harry (34) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (37) der Welt in Schloss Windsor zum ersten Mal ihren frischgeschlüpften Sohn Archie Harrison. Überglücklich hielt der Rotschopf sein Söhnchen im Arm, während seine Gattin ihn behutsam streichelte. Doch was haben die zahlreichen kleinen Berührungen und Gesten während des Foto-Calls zu bedeuten?

Das interpretierte nun eine Körpersprachen-Expertin für Fabulous Digital. "Harry hat das Kind die ganze Zeit gewiegt und sein Gesicht hat pure Liebe ausgedrückt, als er einige kleine Fussel vom Mützchen entfernte!", erläuterte Judi James. Die frischgebackene Mama habe durch ihre Nähe und den Körperkontakt ihren Schutz für "ihre beiden Männer" gezeigt – die wiederholte Berührung des Baby-Kopfes und das abschließende Streicheln von Harrys Rücken habe ihren Beschützer-Modus unterstrichen. "Harry sah außerdem sehr sicher aus, als er das Kind hielt, nicht so unsicher, wie die anderen Royal-Männer, die ihre Babys wie Ming-Vasen halten!", berichtete die Fachfrau weiter und erklärte, dies drücke Selbstsicherheit aus.

Die zärtlichen Gesten der 37-Jährigen erinnerten am Mittwoch stark an Meghans Schwangerschaft: Immer wieder hatte die damals werdende Mama ihren Bauch gestreichelt – so, wie sie nun ihre beiden Lieblingsmänner liebkoste.

Getty Images Herzogin Meghan und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn in Windsor Castle

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Andalusien, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de