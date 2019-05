Was für ein Mega-Babybauch! Erst Ende März hatte Alanis Morissette (44) für die Überraschung gesorgt: Nur ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Onyx ist die Sängerin zum dritten Mal schwanger! Seitdem gibt sie immer wieder Einblicke in ihr Leben als werdende Mutter und bewies jetzt mit einem lustigen Schnappschuss, dass die fortschreitende Schwangerschaft auch so einige Tücken mit sich bringt: Ihre Körpermitte versperrt ihr fast schon die Sicht auf ihre Füße!

Wie ein Bild auf ihrem Instagram-Account vermuten lässt, scheint Alanis gerade ein wenig Sonne zu tanken. Auf dem Pic liegt die bald dreifache Mama offenbar entspannt auf einer Liege. Dabei sticht neben der schönen Aussicht auf den Pool vor allem eines ins Auge: ihre XXL-Körpermitte, die der Mittelpunkt des Pics ist! Ihr Babybauch ist mittlerweile so groß, dass die Füße der 44-Jährigen gerade noch so erkennbar sind. Alanis’ Fans feierten sie für diese witzige Aufnahme und überhäuften sie mit Komplimenten.

Wann genau Alanis und ihr Ehemann Mario Treadway (39) ihr drittes gemeinsames Kind im Arm halten können, hat die Musikerin bisher aber nicht verraten. Und auch ob sich Onyx und Sohnemann Ever auf einen Bruder oder eine Schwester freuen dürfen, ist ebenfalls noch ein Geheimnis.

Instagram / alanis Alanis Morissette verkündet dritte Schwangerschaft, März 2019

Instagram / alanis Alanis Morissettes Babybauch

Getty Images Alanis Morissette im Oktober 2018

