Bei Nadja Abd el Farrag (54) stehen die Zeichen auf Neustart! Die Entertainerin hat schwere Zeiten durchlebt – unter anderem einen Alkohol-Entzug, eine Leberzirrhose, endlose Diskussionen über ihr Gewicht und ihre Schuldenberge. Dank Peter Zwegat (69) schaffte es die Ex von Dieter Bohlen (65), aus den roten Zahlen herauszukommen. Jetzt will Naddel auch den Rest hinter sich lassen – und zwar auf Mallorca!

Bislang hat die Entertainerin im Hotel eines Freundes in Hamburg gelebt, doch damit soll jetzt Schluss sein. Naddel werde demnächst als Sängerin in Krümels Stadl in Paguera für Stimmung sorgen, wie Mallorca-Entertainerin Krümel gegenüber Closer bekannt gegeben hat. "Voraussichtlich wird sie zweimal die Woche bei uns auftreten. Um nicht ständig zu pendeln, wird Nadja dauerhaft nach Mallorca ziehen. Im Juni geht es los", freute sich die Stimmungskanone.

Derzeit befindet sich Naddel auf Wohnungssuche – und zählt dabei auf Krümels Expertise. "Da sich Marion hier ja super auskennt, wird sie mich sicher unterstützen", äußerte sich die 54-Jährige über ihre Freundin, die eigentlich Marion Pfaff heißt. Die wiederum ist optimistisch, dass Naddel auf der spanischen Insel weiterhin trocken bleibt, denn sie habe bereits seit fünf Monaten keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken.

Starpress/WENN.com Krümel und Nadja Abd el Farrag im April 2018 in Krümels Stadl auf Mallorca

Starpress/WENN.com Krümel im April 2018 vor Krümels Stadl auf Mallorca

AEDT/WENN.com Nadja Abd el Farrag im August 2018 in Berlin

