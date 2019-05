Mini-Mats ist total vernarrt in seine Mama! Schon seit über einem Jahr sind Cathy (31) und Mats Hummels (30) stolze Eltern eines Sohnes. Wie sehr der kleine Ludwig (1) die Designerin auf Trab hält, zeigt sie regelmäßig mit niedlichen Postings im Netz. Ab und zu ist die 31-Jährige natürlich auch mal ohne ihren Spross unterwegs – darüber ist der kleine Mann aber mal so gar nicht erfreut, wie Cathy nun mit einem Foto festhielt!

Das neueste Instagram-Bild der Blondine ist aber auch zu süß: Während Ludwig sich an das Bein seiner Mama klammert, guckt diese total traurig aus der Wäsche. In der Bildunterschrift verriet sie auch den Grund für ihren Gesichtsausdruck: "Wenn er mich festhält, Mami aber losmuss." Diese Worte ergänzte die Influencerin zusätzlich mit einem zerbrochenen Herz-Emoji. In den zahlreichen Kommentaren fühlen andere Mütter mit der Moderatorin mit – ihre Kinder seien genauso anhänglich.

Ob er seine Mami letztendlich gehen lassen hat, ist nicht bekannt. So richtig zu wissen, was er möchte, scheint der kleine Mann jedenfalls noch nicht: In einem älteren Post beschwerte Cathy sich, weil Ludwig sie eiskalt ignoriert habe, als sie sich verabschieden wollte.

Koch/face to face Cathy Hummels im März 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

