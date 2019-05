Was für ein Auftritt von Herzogin Meghan (37)! Heute Mittag trat die Neu-Mama das erste Mal nach der Geburt von Baby Sussex vor die Presse – und dabei ist die Entbindung gerade mal zwei Tage her. Super natürlich und in einem schlichten Kleid stand sie gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (34) den Journalisten Rede und Antwort. Doch wie kam der allererste Auftritt als Familie – und vor allem Meghans Look – bei euch an?

Die 37-Jährige entschied sich für diesen besonderen Anlass für ein schlichtes weißes Kleid, das ihren After-Baby-Body perfekt in Szene setzte. Und ihre Kleiderwahl kam bei den Promiflash-Lesern richtig gut an: In einer Umfrage (Stand: 8. Mai, 17:46 Uhr) machten 75,4 Prozent (2.667 User) deutlich, dass die Herzogin einfach klasse aussah. Nur 24,6 Prozent (872 User) fanden, dass Meghans Schwägerin Herzogin Kate (37) während ihrer Baby-Auftritte besser angezogen gewesen sei.

Nicht nur in puncto Outfit unterscheiden sich die Familien, generell könnten die Auftritte kaum unterschiedlicher gewesen sein: Während Prinz William (36) und Kate kurz nach der Entlassung aus dem Krankenhaus auf Interviews verzichtet hatten, stellten sich Meghan und Harry gleich den neugierigen Fragen der Journalisten. Ebenfalls eine kleine Sensation: Nicht Mama Meghan trug den kleinen Archie Harrison auf dem Arm, sondern der stolze Papa.

