Caroline war bei Germany's next Topmodel nicht automatisch eine Runde weiter – und das, obwohl sie das gefürchtete Shoot-out gegen ihre Konkurrentin Sarah Almoril für sich entscheiden konnte! In Folge 14 von Heidi Klums (45) Castingshow drehte sich alles um das Thema Personality. Zu Beginn der Folge gab die Model-Mama den Mädchen sogar ein Coaching. Doch trotzdem nicht alle konnten mit ihrer Persönlichkeit überzeugen: Caro, die sich immer wieder anhören musste, dass sie zu zurückhaltend sei, musste heute die Koffer packen!

Neben Sarah, die beim Shoot-out unterlag, musste schließlich auch ihre Kontrahentin Caro die Sendung verlassen. Heidi begründete ihre Entscheidung damit, dass sie den Anschluss an ihre Mitstreiterinnen über die Wochen hinweg verloren habe: "Du hast beim Shoot-out 100 Prozent gegeben. Ich fand dich beim Foto-Shooting die allerbeste. Irgendwie sind die anderen Mädchen dir aber immer einen Schritt voraus. Ganz besonders bei dem Thema Personality." Sie selbst zeigte sich zwar enttäuscht, sah aber auch das Positive an ihrer Teilnahme: "Ich habe nicht mal einen Job bekommen und bin bis in die Top Sechs gekommen."

Freuen konnte sich dagegen die Favoritin Simone Hartseil: Sie überzeugte nicht nur beim Fotoshooting auf ganzer Linie, bei dem die Kandidatinnen beinahe nackt und bunt besprüht posieren mussten: Auch einen der wichtigsten Jobs der GNTM-Staffel konnte sich die Blondine schnappen. Für Sephora drehte sie am Entscheidungs-Tag in Paris und konnte deswegen beim finalen Walk nicht anwesend sein – das musste sie allerdings auch nicht, denn nach der Bilder-Session mit dem Fotograf Matthew McCabe teilte Heidi freudestrahlend mit, dass sie automatisch ins Halbfinale einzieht.

Instagram / caro_kr_ Caroline Krüger, GNTM-Kandidatin 2019

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019

Instagram / simii_kowalski Simone, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

