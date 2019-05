Kopf-an-Kopf-Rennen im Shoot-out bei Germany's next Topmodel? Von wegen! In Folge 14 wurde es für Caroline und Sarah eng. Zum ersten Mal in dieser Staffel kam es zum Posing-Wettbewerb, bei dem die unterlegende Kandidatin die Castingshow sofort verlassen muss. Und auch das Foto-Shooting mit Matthew McCabe war eine echte Herausforderung: In Unterwäsche und bunt bemalt mussten Heidi Klums (45) Schützlinge mitten in Beverly Hills posieren. Caroline konnte dabei auf ganzer Linie überzeugen – Sarah hatte keine Chance!

Dass Caroline das Shoot-out für sich entschieden hat, dürfte nicht nur für die Kandidatinnen eine echte Überraschung gewesen sein – auch die Promiflash-Leser waren sich im Vorfeld mit knapper Mehrheit sicher, dass Sarah als Siegerin hervorgehen wird. Die gebürtige Frankfurterin hatte beim Posieren jedoch heftige Probleme und musste sich von ihren Mitstreiterinnen verabschieden, weil sie vor der Kamera zu steif wirkte. "Also es ist nicht super gelaufen, deswegen mache ich mir schon Sorgen", kündigte die 20-Jährige kurz nach dem Fotoshooting an – die Sorgen waren letztlich leider berechtigt.

Eigentlich handelt es sich bei dem Shoot-out-Herauswurf meistens um eine knappe Entscheidung. Die Chef-Jurorin stellte dieses Mal allerdings klar, dass Sarah sie gar nicht überzeugen konnte: "Ich muss sagen, es war eigentlich schon sehr eindeutig." Die GNTM-Kandidatinnen waren geschockt, als sie sich von ihr verabschieden mussten. Nur eine Laufsteg-Schönheit konnte ihre Freude über den Exit nicht verbergen. Simone, die immer wieder mit Sarah aneinander geraten war, verriet: "Ich finds ziemlich erleichternd. Karma, würde ich jetzt sagen. Und lache nebenbei dreckig."

Instagram / caro_kr_ Caro, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / sarah.gntm.2019 Sarah Almoril, GNTM-Kandidatin 2019

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum im März 2019

