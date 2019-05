Seit einigen Shows tanzt sich Evelyn Burdecki (30) zusammen mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov in die Herzen der Let's Dance-Zuschauer und so langsam auch in die der Jury. In der fünften Sendung ist bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin dann der Knoten geplatzt – sie ertanzte sich mit einem Tango stolze 26 Punkte. Kurz vor Show sieben gibt die Blondine ihren Fans ein Update zu ihrer aktuellen Performance – und Kaffee könnte Evelyn wieder zu einer Hammer-Leistung wie vor zwei Wochen pushen!

In ihrer Instagram-Story gab die 30-Jährige ihren Fans einen kleinen Einblick aus den Proben. Dass noch nicht alles so am Schnürchen läuft, ließ die amtierende Dschungelkönigin nebenbei fallen. Doch sie hat wohl ihr persönliches Zaubermittelchen gefunden. "Ich bin ja keine Kaffee-Trinkerin und jetzt gerade bei der Generalprobe – weil die erste war gut, bei der zweiten habe ich wieder etwas vergessen aber vor der dritten habe ich Kaffee getrunken und ich glaube, das hilft", erzählte sie ihren Fans offen.

Könnte das also heute Abend Evelyns Geheimrezept sein? Immerhin muss die quirlige Frohnatur gleich zwei Mal brillieren. Neben einen Charleston zu "Bad Romance" von Lady Gaga, tanzt die Reality-Queen im Team-Tanz von Joachim Llambi (54) zusammen mit Sabrina Mockenhaupt (38) und Oliver Pocher (41) einen Cha-Cha-Cha sowie eine Rumba.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

Getty Images Evelyn Burdecki, Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Evgeny Vinokurov

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

