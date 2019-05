Ist er ein weiterer Superheld im kommenden Marvel-Streifen? Während die Avengers-Ära mit “Avengers: Endgame” gerade ihren spektakulären Abschluss findet, müssen die Fans auch in Zukunft nicht auf Kinoleinwand-Abenteuer von Marvel verzichten. Bereits vor einigen Wochen sickerte durch, dass noch weitere Heldenfilme in Planung sind – darunter auch “The Eternals”. Nach Angelina Jolie (43) soll jetzt ein weiter Schauspieler in diesen Cast aufgenommen worden sein: Game of Thrones-Star Richard Madden (32)!

Nachdem der "Bodyguard"-Darsteller bereits als Nachfolger von James Bond gehandelt wurde, scheint es den Schotten jetzt in das Science-Fiction-Genre zu ziehen. Wie Variety berichtet, soll Richard in dem Streifen die Rolle des Anführers der "Ewigen" übernehmen. Ikaris ist laut Filmstarts eines "der mächtigsten Wesen, das je auf der Erde gelebt hat". Neben übermenschlichen Kräften und einem sich selbst regenerierenden Körper sei Richards Rolle demnach quasi unsterblich. Neben Angelina und dem Golden Globe-Preisträger sollen unter anderem auch Kumail Nanjiani und der “Train To Busan”-Star Ma Dong-seok in “The Eternals” mit von der Partie sein. Der Film soll Ende 2020 anlaufen.

Für Richard könnte es nach seinen Startschwierigkeiten in der Schauspielwelt nicht besser laufen. Nach seinem Durchbruch mit "Game of Thrones" stand er im vergangenen Jahr für die Netflix-Serie "Bodyguard" vor der Kamera. In wenigen Tagen läuft der Streifen "Rocketman" über das Leben von Elton John (72) an, in dem der 32-Jährige neben Taron Egerton (29) eine der Hauptrollen übernahm.

Getty Images Richard Madden im April 2019

Anzeige

Getty Images Richard Madden bei den 25. Screen Actors Guild Awards in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Richard Madden, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de