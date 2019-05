Zeit, um den Akku mal wieder ein wenig aufzuladen! Bei Germany's next Topmodel sind die Kandidatinnen über Wochen von ihren Familien und Freunden getrennt. Durch das Handyverbot ist der Kontakt auf ein Minimum von einem Anruf pro Woche reduziert. Klar, dass das Heimweh besonders bei den letzten fünf Teilnehmerinnen extrem groß ist. Im Halbfinale bekommen die Mädels jetzt aber endlich Besuch von ihren Liebsten!

In einem ProSieben-Teaser wird die Überraschung für die verbliebenen Mädchen angekündigt: Heidi Klum (45) führt ihre Schützlinge zu einer riesigen Geschenk-Verpackung – und aus dieser springt plötzlich je eine besondere Person für jede Kandidatin. Simone, Cäcilia und Co. können ihr Glück gar nicht fassen und brechen in Freudentränen aus.

Schon kurz vor der vergangenen Episode waren im Netz Paparazzi-Fotos kursiert, auf denen zu sehen ist, wie Familie und Freunde der GNTM-Girls das Set besuchen. Sayana freut sich beispielsweise über das Wiedersehen mit ihrem Freund Prash. Vanessa darf endlich wieder ihren Verlobten Roman in die Arme schließen und Alicija kuschelt mit ihrem Schatz Finn. Für Cäcilia und Simi scheinen ihre Mütter angereist zu sein.

Splash News Sayana und ihr Freund Prash bei GNTM

Splash News Model Cäcilia am GNTM-Set

Splash News Alicija-Laureen und ihr Freund Finn bei "Germany's next Topmodel"

