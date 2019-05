Kam Herzogin Meghan (37) etwa durch einen Kater auf den Babynamen? Die Neu-Adlige und ihr Mann Prinz Harry (34) sind am Montag zum ersten Mal Eltern geworden. Sie haben ihr Söhnchen Archie Harrison Mountbatten-Windsor genannt. Ein sehr ungewöhnlicher Name für ein Royal-Baby. Aber was hat es mit dieser Namenswahl auf sich? Ein Vertrauter behauptet nun: Meghan hat sich von ihrer verstorbenen Katze inspirieren lassen!

In ihrer Jugend wohnte die heute 37-Jährige mit mehreren Haustieren zusammen. Darunter war auch ein Kater namens Archie – den Meghan offenbar besonders ins Herz geschlossen hatte. "Er wurde ein wichtiger Teil ihres Haushalts. Meghan hat es geliebt, mit ihm zu spielen und sie hat immer mit ihren Freunden über ihn gesprochen", meinte ein enger Freund der Neu-Mama gegenüber The Sun. Meghan soll die Mieze so sehr mit Futter verwöhnt haben, dass sie richtig dick geworden sei. "Es überrascht mich nicht, dass sie ihr Baby Archie genannt hat. Sie hat ihre Katze geliebt", erklärte der Insider. Während Meghans College-Zeit sei die Samtpfote verstorben.

Ihren flauschigen Liebling habe die Herzogin übrigens nach ihrem Lieblings-Comic aus Kindertagen benannt. Jahrelang soll sie eifrig die Comicbuch-Reihe "Archie" – auf der die Netflix-Serie Riverdale basiert – gesammelt haben. "Das könnte eine kleine Annäherung an ihren Vater sein. Er war derjenige, der sie auf dieses Hobby gebracht hat, es war ihre gemeinsame Aktivität", glaubte der Informant.

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Event, Februar 2019

Getty Images Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

