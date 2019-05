Viva Las Vegas! Joe Jonas (29) und Sophie Turner (23) überraschten ihre Fans vor wenigen Tagen mit dieser Nachricht: Nachdem das verlobte Paar eigentlich eine romantische Sommer-Hochzeit in Frankreich geplant hatte, konnten die Turteltauben den Gang zum Altar doch nicht mehr abwarten: Die beiden gaben sich in Las Vegas vor einem Elvis-Double das Jawort – als Ehering-Ersatz tauschten die Schauspielerin und der Musiker essbare Zucker-Ringe aus. Doch die beiden sind nicht die ersten Stars, die sich in der Stadt, die niemals schläft, getraut haben!

Angelina Jolie und Billy Bob Thornton

Nach ihrer ersten gescheiterten Ehe mit Jonny Lee Miller (46) verliebte sich die Schauspielerin in den Produzenten Billy – nach wenigen Monaten Beziehung schlossen sie im Jahr 2000 den Bund fürs Leben. Drei Jahren später ging ihre Liebe jedoch in die Brüche.

Britney Spears und Jason Alexander

Eine besonders schlagzeilenträchtige Las Vegas-Hochzeit hatte das US-Popsternchen mit ihrem Schulfreund im Jahr 2004. Nach gerade einmal 55 Stunden als Mann und Frau wurde ihre Ehe auch schon wieder annulliert!

Shia LaBeouf und Mia Goth

Wie Joe und Sophie ließen sich auch die beiden Schauspieler von einem Elvis-Imitator 2016 trauen – ihre Ehe wurde jedoch erst nachträglich für rechtskräftig erklärt. Nichtsdestotrotz hielt auch ihre Liaison nicht, im September 2018 kündigte das Paar seine Scheidung an.

Pamela Anderson und Rick Salomon

Auch ihre Liebe stand unter keinem guten Stern: 2007 heiratete die Kultblondine den Pokerspieler im Mirage Hotel in Vegas – zwei Monate später reichte Pam die Scheidung ein. Nach ihrer dritten gescheiterten Ehe datet sie aktuell Kicker Adil Rami – ob er Ehemann Nummer vier wird?

Bruce Willis und Demi Moore

Aus einer kleinen Affäre entstanden die ganz großen Gefühle: Die Schauspieler versprachen sich 1987 in einem Casino Hotel in Las Vegas die ewige Treue. Zwar waren die beiden danach auch dreizehn Jahre glücklich und bekamen zwei Töchter – 2000 war ihre Ehe aber am Ende.

Nicolas Cage und Erika Koike

Viel zu betrunken und im Feierrausch hat der "Mandy"-Star seiner Make-up-Artistin vor wenigen Monaten das Jawort gegeben. Nach der impulsiven Vegas-Hochzeit hat der 55-Jährige die Annullierung beantragt – seine Ex hingegen fordert Unterhalt!

Richard Gere und Cindy Crawford

Auch das Super-Model und der Hollywood-Star ließen sich 1991 zu einer spontanen Vegas-Wedding hinreißen. Ihre Liebe hielt den stressigen Leben der beiden aber nicht stand – so gingen sie nach vier Jahren auseinander.

Kelly Ripa und Mark Consuelos

Ein positives Beispiel, dass eine Vegas-Ehe auch ein Leben lang halten kann, bieten die beiden Schauspieler. Der Riverdale-Star und die "All my Children"-Beauty sind nach dem Eheschluss bereits 23 Jahre glücklich!

