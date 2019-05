Mit seinen tänzerischen Darbietungen staubte Pascal Hens (39) bei Let's Dance in den vergangenen Wochen zweimal in Folge die höchstmögliche Jury-Wertung von satten 30 Punkten ab. In der siebenten Ausgabe der Tanzshow präsentierte der Sportler schließlich eine Salsa – und erntete dafür "nur" 29 Punkte. Anders als die Jury konnten aber die Zuschauer offenbar keine Verschlechterung feststellen: Promiflash konnte beobachten, wie das ganze Studio vor Begeisterung ausrastete!

"Das ist der Hammer, was ihr da macht!", zeigte sich Motsi Mabuse (38) nach Pascals Tanz begeistert. Auch Joachim Llambi (54) meinte, dass die Darbietung schlicht und einfach "klasse" gewesen sei. Der einzige Kritikpunkt kam von Jorge Gonzalez (51), der sich mehr Kontrolle in den Armbewegungen des Sportlers gewünscht hätte. So vergab Jorge schlussendlich auch 9 Punkte. Motsi und Joachim hingegen bewerteten die Performance mit 10 Punkten – also der Höchstwertung.

Das Publikum im "Let's Dance"-Studio war offenbar eher auf der Seite von Motsi und Joachim: Denn während Pascals Darbietung konnte Promiflash beobachten, wie das komplette Publikum total ausflippte. Bereits wenige Sekunden nach Beginn des Tanzes hatten sich die meisten Zuschauer vor Begeisterung aus den Stühlen erhoben.

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2018

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens, "Let's Dance"-Tanzpaar 2019

Getty Images Pascal Hens im April 2019 bei "Let's Dance"

