Herzogin Meghan (37) ist eben eine absolute Stil-Ikone! Nicht nur während ihrer Schwangerschaft faszinierte die Frau von Prinz Harry (34) mit ihren eleganten Outfits – auch nach der Geburt ihres Sohnes Archie Harrison haut Meghan mit ihrer Stilsicherheit alle um! Am Mittwoch präsentierte die ehemalige Schauspielerin ihren Nachwuchs zum ersten Mal der Öffentlichkeit und trug dabei ein schickes, weißes Trenchcoat-Kleid. Und genau dieses Dress wollen jetzt alle haben!

Die Suchanfragen nach der Designerin der Robe, Grace Wales Bonner, schnellten in den vergangenen zwei Tagen drastisch in die Höhe: Wie der Onlineshop Stylight in einer Pressemitteilung bekannt gab, stiegen auf seiner Plattform beispielsweise die Anfragen um 1633 Prozent an! Auch Google vermerkte einen 2400-Prozent-Anstieg bei dem Suchbegriff "Meghan Markle weißes Kleid".

Dabei scheint Meghan eine ganz klare Vorliebe für diese Art von Dress zu haben: Bereits bei der Nelson Mandela-Ausstellung in London im Juli 2018 schmiss sich die Herzogin in ein ähnliches Modell und präsentierte sich in einem hellen Trench-Kleid mit lockerem Gürtel und doppelter Knopfleiste den Fotografen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London im Juli 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London im Juli 2018

