Kim Kardashian (38) wird wieder Mama! Seit ein paar Wochen ist bekannt, dass Kim Kardashian und Kanye West (41) ihr viertes Kind erwarten. Wie auch schon bei Töchterchen Chicago (1) kommt der Nachwuchs durch eine Leihmutter auf die Welt. Dieses Mal soll es allerdings ein Junge werden. Allzu lang werden Kims drei Kids wohl nicht mehr auf ihr Geschwisterchen warten müssen: Kims Leihmutter liegt bereits in den Wehen!

Das verriet jetzt ihre Schwester Kourtney (40) in der Ellen DeGeneres Show. Eigentlich sollte die 38-Jährige dort ihre Mutter Kris Jenner (63) überraschen. Stattdessen platzte sie allerdings mit ihren drei Kindern Mason (9), Penelope (6) und Reign (4) und Kims Kids North (5), Saint (3) und Chicago in die Show. "Also selbst meine Mutter weiß es noch nicht, aber Kims Leihmutter liegt in den Wehen, deshalb ist sie jetzt im Krankenhaus", erklärte Kourt die Abwesenheit ihrer Schwester. Weitere Infos ließ sich die älteste Kardashian-Schwester allerdings nicht entlocken.

Dieses Mal fiel es Kim und Kanye besonders schwer, sich für einen Namen für ihr jüngstes Familienmitglied zu entscheiden. Noch bis vor einem Monat hatten sie keine Ahnung, wie ihr Kleiner heißen soll. Hoffentlich haben sie sich mittlerweile einen Namen ausgedacht – viel Zeit zum Überlegen wird ihnen schließlich nicht mehr bleiben.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Chicago, North, Kanye und Saint West

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Geschäftsfrau

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de