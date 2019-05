Amy Schumer (37) genießt gerade ihr Baby-Glück! Am Montag erblickte endlich der Sohn der Schauspielerin das Licht der Welt – nach einer sehr harten Schwangerschaft. Wenige Tage nach der Geburt hat die Komikerin auch den Namen ihres Kindes verraten: Der Kleine heißt Gene Attell Fischer. Die erste gemeinsame Zeit mit ihrem Neugeborenen hat Amy nun auf einem goldigen Schnappschuss festgehalten!

Auf Instagram teilt die Drehbuchautorin ein Mutter-Kind-Selfie aus dem Schlafzimmer. Seelenruhig schläft Gene Attell in den Armen seiner Mama. Er trägt eine blauweiß gestreifte Mütze und ist in eine Decke mit Kuh-Motiv eingehüllt. Ein weiteres Highlight ist sein türkiser Schnuller. "Neues Kind, wer ist da?", fragt die Emmy-Preisträgerin, die verträumt und ungeschminkt in die Kamera blickt, ihre Fans.

Die Reaktionen von Amys Followern lassen nicht lange auf sich warten. Schon nach wenigen Minuten haben über 56.000 Bewunderer auf den Like-Button gedrückt. "Ich kenne dieses Gesicht und es ist ein wunderschönes Gefühl. Saug die ganzen neuen Baby-Vibes auf", rät zum Beispiel Model Tess Holliday (33) der frischgebackenen Mami.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Ehemann Chris und ihr Baby, Mai 2019

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Sohn Gene

Instagram / tessholliday Plus-Size-Model Tess Holliday

