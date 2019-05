Dieser Anblick kommt uns doch sehr bekannt vor! Obwohl dort erst vor wenigen Tagen ihr neuer Neffe Archie Harrison geboren wurde, halten sich Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) derzeit nicht in Windsor auf: Die Eheleute sind aktuell auf Charity-Reise in ihrer alten Heimat Nord-Wales. Begleitet von Fotografen gönnten sich die dreifachen Eltern dort einen ruhigen Spaziergang an der Küste – und stellten dabei fast haargenau Fotos nach, die im Herbst von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) um die Welt gingen!

Aktuelle Bilder der Royal-Fotografen zeigen Will und Kate am Mittwoch am Newborough Beach. Ganz entspannt schlendern die beiden durch den Sand und scheinen in ihr Gespräch vertieft – ein Moment, der für die Fans der Königsfamilie beinahe ein Déjà-vu sein dürfte: Im Oktober 2018 wurden Aufnahmen veröffentlicht, die Harry und seine damals schwangere Frau in Neuseeland zeigten. An ihrem vierten Tag auf der Insel streiften sie durch den Redwoods Wald in Rotorua, hielten verliebt Händchen und warfen sich verliebte Blicke zu. Bei den aktuellen Schnappschüssen der Cambridges fehlen solche Zärtlichkeiten – eine deutliche Ähnlichkeit zwischen den Bilder-Reihen ist aber trotzdem zu erkennen.

Ob Will und Kate sich diese Szenerie bewusst zum Vorbild nahmen? Schließlich hatten die Bilder ihrer Angehörigen damals für große Schwärmerei gesorgt, da die Turteltauben sowohl ganz unroyal als auch sehr verliebt gewirkt hatten. Vor allem die liebevollen Gesten werden bei den Eltern von George (5), Charlotte (4) und Louis (1) zuletzt immer wieder vermisst.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in North Wales im Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Rotorua, Neuseeland

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in North Wales, Mai 2019

