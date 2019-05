Für den guten Zweck macht sich auch Herzogin Kate (37) gerne mal schmutzig! Erst vor wenigen Tagen konnten die Dreifach-Mama und Ehemann Prinz William (36) ihren kleinen Neffen begrüßen: Prinz Harry (34) und Herzogin Meghans (37) erster Sohn Archie Harrison wurde geboren. Doch abseits der familiären Freuden vergessen Kate und William auch nicht ihre royalen Pflichten und ihre Vorbildfunktion. Bei einem Küsten-Besuch ging's sogar ans Müll-Aufsammeln!

Die 37-Jährige und William besuchten am Mittwoch die Such- und Rettungsbasis der Caernarfoner Küstenwache. Zusammen mit den anwesenden Kindern war sich das Royal-Paar nicht zu schade, mit anzupacken: Kate und William sammelten am Strand Müll ein. Besonders die Brünette machte dabei eine wunderbare Figur: Sie erledigte ihre Aufgabe mit einem Lächeln und pflegte einen guten Austausch mit den Kids. Auch in ihrem legeren dunklen Regencoat und den braunen Boots war sie ein Hingucker!

Ob Kate und William ihre Liebe für den Umweltschutz auch an Klein-Archie weitergeben werden? Bislang haben sie den Knirps noch nicht kennengelernt. Wie sie in einem Interview bekannt gaben, freuen sich die Eheleute aber schon ungemein auf das erste und baldige Treffen mit dem Knirps.

John Rainford/WENN Herzogin Kate am Newborough Beach

Anzeige

John Rainford/WENN Herzogin Kate am Newborough Beach

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kate am Strand Müll aufgesammelt hat? Prima! Sie ist ein tolles Vorbild! Das ist doch total unroyal Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de