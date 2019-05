Jimi Blue (27) ist ein wahres Allround-Talent! Der Ochsenknecht-Sprössling war schon in so manchem Genre unterwegs. Ob als Schauspieler bei den "Wilden Kerlen", als Sänger oder als Let's Dance-Kandidat – der 27-Jährige hatte stets Erfolg. Zuletzt begeisterte Jimi als Feinschmecker: Im April brachte der Nachwuchs-Winzer seinen ersten, eigenen edlen Tropfen auf den Markt. Doch womit überrascht Jimi seine Fans wohl als nächstes? Das verrät der "All Alone"-Interpret jetzt exklusiv im Promiflash-Interview!

"Es gibt noch ein, zwei Überraschungen, die dieses Jahr rauskommen", stellt Jimi Blue im Promiflash-Gespräch in Aussicht. Ende des Jahres wolle er sich auf jeden Fall wieder der Schauspielerei widmen. Auf die Frage hin, ob er dann auf der Kinoleinwand oder dem TV-Bildschirm zu sehen sein wird, grinst der 27-Jährige nur geheimnisvoll: "Ja, vielleicht sogar beides." Doch was ist mit seinem anderen Standbein – der Musik? "Ich habe mich für das neue Album noch nicht ganz so gefunden, muss ich ehrlich sagen. Bin auf jeden Fall dran, bin regelmäßig im Studio", verkündet der gebürtige Münchner weiter.

Egal, wohin es den Künstler verschlägt – auf die Unterstützung seiner Familie kann er sicher bauen. Auch zu Jimis erster Weinverkostung im April kam der Ochsenknecht-Clan. Mama Natascha (54) freute sich damals im Promiflash-Interview: "Er hat jetzt wirklich ein Jahr dran gearbeitet, um da von Grund auf dabei zu sein. Von daher bin ich sehr, sehr stolz."

AEDT/WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht bei seiner Weinverkostung in Berlin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Defrance Wilson, Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht, 2019 in Berlin

