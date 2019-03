Familie Ochsenknecht schmeißt 'ne Runde: Mit Jimi Blue (27) hat der Clan nämlich nicht nur einen Sänger und Schauspieler in seinen Reihen! Im letzten Jahr mauserte sich der Allround-Künstler zu einem anerkannten Koch und schrieb sogar ein Kochbuch. Jetzt erweitert der Feinschmecker sein Angebot noch: Jimi Blue brachte nun seinen eigenen Wein auf den Markt – und seiner Familie schmeckt's!

Bei der Weinverkostung von Jimi Blue Ochsenknechts Tropfen "Horizont" kommen nicht nur Freunde zum Probetrinken – auch Mutter Natascha (54) und Schwester Cheyenne Ochsenknecht (19) sowie Halbbruder Rocco Stark (32) lassen das Produkt des frischgebackenen Weinproduzenten nur allzu gerne im Mund hin und her fließen. Im Interview mit Promiflash ist vor allem Jimis Mama von dessen Idee begeistert: "Er hat jetzt wirklich ein Jahr dran gearbeitet, um da von Grund auf dabei zu sein, von daher bin ich sehr, sehr stolz." Sie freue sich, dass ihr Sohn etwas entwickelt hat, was zu einhundert Prozent authentisch ist.

Auch Schwester Cheyenne ist von seinem Wein hin und weg! "Ich bin sehr stolz. [...] Dass er sich so stark dafür interessiert oder sein Herz für Wein schlägt, hätte ich nicht gedacht!" Ihr selbst schmecke die Rosé-Variante am besten, aber auch der Name "Horizont" sage dem Model zu, weil er wunderbar passe: Immerhin kennen Jimis Ehrgeiz und Arbeitsmoral eben keine Grenzen.

AEDT/WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht bei seiner Weinverkostung in Berlin

AEDT/WENN.com Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

