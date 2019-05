Rutschte Oliver Pocher (41) etwa schon vor einigen Wochen heraus, dass er wieder Papa wird? Seit Samstag ist offiziell bekannt: Der Comedian und seine Liebste Amira M. Aly werden Eltern! Für Oli, der an der Seite von Christina Luft (29) momentan an der beliebten Tanzshow Let's Dance teilnimmt, ist es bereits der vierte Spross. Rückblickend scheint der 41-Jährige die guten Neuigkeiten allerdings schon länger zu kennen. Verriet der Blondschopf tatsächlich schon zu Beginn der aktuellen Staffel, dass er Familienzuwachs erwartet?

Am vergangenen Freitag fand die siebte Runde von "Let's Dance" statt – und Oli nahm auch diese Hürde mit Bravour. Besondere Aufmerksamkeit bekommt derzeit allerdings sein zweiter Auftritt in der Show und sein damaliger Schlagabtausch mit dem Chef-Juror Joachim Llambi (54), der nun als Anspielung auf die Baby-News gedeutet wird. Der Grund: Nach seiner Performance fragte ihn der Ex-Turniertänzer damals, ob der Komiker wirklich nur Vater von drei Kindern sei. "You never know. Ist ja noch eine lange Staffel!", antwortete Oliver damals gewohnt schlagfertig.

Auch der 54-jährige Juror schien während der Live-Show Ende März schon mehr gewusst zu haben. Auf die zweideutige Antwort des TV-Gesichts warnte Llambi nämlich scherzhaft: "Das geht schnell", woraufhin Oli sogar noch einen draufsetzte und entgegnete: "Ich weiß." Ob der werdende Vierfach-Vater nun, nachdem die Baby-Bombe geplatzt ist, in der Sendung noch mehr Papa-Updates geben wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Amira M. Aly und Oliver Pocher im April 2019

Getty Images Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

