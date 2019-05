Sie war der absolute Hingucker: Um Meghan Trainor (25) ist es in den letzten Jahren musikalisch etwas ruhiger geworden – nicht zuletzt könnten daran ihre Stimmband-OPs schuld gewesen sein, nach denen sie auch mit Depressionen zu kämpfen hatte. Mittlerweile geht es der "All About The Bass"-Interpretin aber sichtlich besser. Erst vor wenigen Tagen strahlte sie nämlich auf einer Premiere – und da stahl Meghan fast den Hauptdarstellerinnen die Show!

Bei der "Glam Girls"-Premiere am vergangenen Mittwoch in Hollywood überraschte die 25-Jährige in einem Hammer-Outfit alle anwesenden Fotografen. Mit pinkfarbenen Haaren und einem Leder-Jumpsuit posiert die Sängerin lässig auf dem roten Teppich – und lässt sogar die Stars des Abends, Rebel Wilson (39) und Anne Hathaway (36), blass aussehen. Absoluter Hingucker bei dem Look: ihr megatiefer Ausschnitt!

Schon seit Jahren ist Meghan dafür bekannt, mit ihrem Style zu spielen. So trug die Musikerin neben bunten Outfits auch schon ihre Haare in allen erdenklichen Farben des Regenbogens. Erst im vergangenen Jahr machte sie sich das zunutze und warb mit verschiedenen Hairstyles für ihre neue Platte.

Getty Images Rebel Wilson, Meghan Trainor und Anne Hathaway bei der "Glam Girls"-Premiere 2019

Anzeige

Getty Images Meghan Trainor bei der "Glam Girls"-Premiere 2019

Anzeige

Adam Bielawski/WENN.com Meghan Trainor bei einem Konzert in Rosemont, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de