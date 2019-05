Mit der Nachricht, dass sie sich zur Anwältin ausbilden lässt, wurde Kim Kardashian (38) von dem ein oder anderen belächelt. Schließlich ist die 38-Jährige ja eigentlich für freizügige Red-Carpet-Outfits und noch freizügigere Posts im Netz bekannt. Doch die sexy Reality-Queen kann mehr – und beweist nun wieder aufs Neue, dass ihr Engagement für eine Reform des Strafrechts ernst genommen werden sollte.

Gerade erst machte sie noch mit ihrem atemberaubenden Auftritt bei der Met Gala von sich reden, doch jetzt sorgt die Ehefrau von Kanye West (41) mit ihren jüngsten beruflichen Erfolgen für Schlagzeilen. Wie das US-Portal TMZ berichtet, soll Kim für die legale Freilassung von insgesamt 17 Häftlingen mitverantwortlich sein. Diese waren zuvor aufgrund geringer Drogendelikte zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Ganze läuft unter der Kampagne “90 Tage Freiheit”, die von Kims Anwältin Brittany K. Barnett in Zusammenarbeit mit der Anwältin MiAngel Cody ins Leben gerufen wurde. Was ihr Engagement angeht, will die Kardashian-Schwestern lieber Taten als Worte sprechen lassen – bisher äußerte sie sich nicht dazu.

Bald soll auch eine zweistündige Doku auf dem Pay-TV-Sender Oxygen erzählen, was Kim hinter den Kulissen leistet. Laut Pressemitteilung werde das Format Kims Bemühungen zeigen, für die Freiheit von Amerikanern zu kämpfen, die ihrer Meinung nach Opfer des Justizsystems sind.

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2018

