Am vergangenen Freitag brachten die Let's Dance-Stars das Studio zum Beben! In der siebten Live-Show jagte quasi ein Highlight das nächste. Das Publikum feierte die Performances der Kandidaten – vor allem die Gruppentänze mit Joachim Llambi (54) und Motsi Mabuse (38) brachten die Zuschauer zum Ausrasten. Promiflash war live vor Ort und konnte sich von der guten Stimmung überzeugen: Selbst die Profis waren total überwältigt!

"Diese Show wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ich hatte so viel Spaß heute. Und es waren ja so viele Sachen dabei, die man nie wieder vergessen kann", schwärmte Tänzerin Christina Luft (29) im Promiflash-Interview. Auch Christian Polanc (40), der schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der "Let's Dance"-Crew ist, war begeistert. Seine Kollegin Ekaterina Leonova (32) verriet: Sie hat selten eine Folge erlebt, in der die Fans so mitgemacht haben. "Es ist ein Hammer-Gefühl und nicht selbstverständlich. Es ist wirklich harte Arbeit und wenn man uns am Sonntag sieht, wird man denken: Das wird nix am Freitag. Aber über die Woche entwickelt sich das", freute sich die gebürtige Russin.

Vor allem Llambis Team-Tanz wurde im Studio und im Netz gefeiert. Ob das vielleicht daran lag, dass er zusammen mit Oliver Pocher (41) über das Parkett fegte. "Oli ist natürlich auch einer, der dann immer sehr viel Stimmung macht und dafür ist er auch immer noch drin und dafür lieben ihn ja auch die Leute", vermutete Christian.

Thomas Burg / ActionPress Oliver Pocher und Christina Luft in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens nach ihrem "Let's Dance"-Gruppentanz

Thomas Burg / ActionPress Christian Polanc und Nazan Eckes bei "Let's Dance"

