Sein Tod schockierte Millionen Fans: Am 4. März 2019 verstarb Luke Perry (✝52) völlig überraschend in Los Angeles. Der Schauspieler, der in den 1990ern als Dylan McKay in der Kultserie Beverly Hills, 90210 massenweise Herzen brach, erlag im Alter von nur 52 Jahren einem Schlaganfall. Nun gab Sophie, die Tochter des Hollywoodstars, ein intimes und besonderes Detail über die Beisetzung preis!

Auf ihrer Instagram-Seite erklärte die 18-Jährige, ihr Vater sei in einem Pilzsporen-Begräbnisanzug, dem sogenannten "Infinity Burial Suit", beigesetzt worden – eine umweltfreundliche Alternative, von der ihr Papa ganz begeistert gewesen sei. "Mein Vater hat das entdeckt und er war aufgeregter deswegen, als ich ihn je gesehen habe. Er wurde in einem solchen Anzug beigesetzt, das war einer seiner letzten Wünsche." Dazu postete Sophie ein Foto von Pilzen und erklärte: “Jetzt haben Pilze eine ganz neue Bedeutung für mich”.

Zahlreiche Medien berichteten fälschlicherweise, dass Luke eingeäschert worden sei und man die Asche auf seiner Farm verstreut habe. Auf ihrem Social-Media-Account erklärte Sophie: "Asche nein, Farm ja. Nicht alles, was ihr lest, ist auch wahr."

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seiner Tochter Sophie

Getty Images Schauspieler Luke Perry in Las Vegas

Getty Images Luke Perry im Jahre 2008

