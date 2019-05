Früh übt sich! Mike Heiter und Elena Miras (27) schweben gerade im absoluten Eltern-Glück! Nachdem sich das Paar nach den Dreharbeiten zur ersten Love Island-Staffel verliebt hatte, erwarteten sie kurz darauf auch schon Nachwuchs: Am 1. August 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Aylen geboren. Und die verzaubert nicht nur die Turteltauben – sondern dank zahlreicher Bilder auch die Instagram-Follower ihrer Eltern. Und neuerdings schießt die Zuckermaus auch schon ganz eigenständig Selfies!

Mit ihren neun Monaten natürlich noch keine Absicht. Doch beim Kuscheln mit Papi Mike und einem griffbereiten Smartphone packte den Nachwuchs doch die Neugier: "Ich habe Papas Handy geklaut und wollte schnell ein Selfie machen und es posten. Was soll ich sagen, hier ist es", scherzte der Muskelprotz auf Instagram in Aylens Worten über den Schnappschuss. Und das Selfie ist wirklich putzig: Aylen schaut von oben herab ganz begeistert in die Kamera, Mike neben ihr lächelt verschmitzt.

Mittlerweile geht der TV-Star voll in seiner Vaterrolle auf, auch wenn er das Eltern-Dasein anders erwartet hätte. In der Instagram-Story seiner Partnerin verriet er: "Wenn ich ehrlich bin, hab ich mir das auch nicht so umfangreich vorgestellt, wie es ist, aber es ist natürlich schön."

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras' Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Mike Heiter und ihre Tochter Aylen in Dubai

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Tochter Aylen, Dezember 2018

