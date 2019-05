Jetzt greift er doch in die Tasche! Weil R. Kelly (52) seiner Ex-Frau Andrea Kelly Kindergeldzahlungen in Höhe von über 160.000 US-Dollar schuldete, wurde der R&B-Sänger im März 2019 für drei Tage in eine Gefängniszelle gesteckt. Dieser kurze Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen scheint den Musiker geläutert zu haben: Zumindest hat R. Kelly nun offenbar einen Teil der Schulden gegenüber seiner Verflossenen beglichen!

Wie The Chicago Sun-Times berichtet, ließ R. Kelly seiner Ex-Frau am vergangenen Mittwoch einen Scheck über 62.000 US-Dollar zukommen. Gegenüber dem Blatt betonte der Anwalt des Sängers: "Er ist in einer Situation, wo es für ihn gerade schwierig ist, Geld zu verdienen." Außerdem konnte der Jurist versprechen: Sobald sich die Situation seines Mandanten verbessere, werde dieser das einströmende Geld zum Wohle seiner Kinder einsetzen.

Mit seiner Ex-Frau Andrea hat R. Kelly drei gemeinsame Kinder im Alter von 17 bis 21 Jahren: Joann Kelly, Jay Kelly und Robert Kelly Jr. Das Paar hatte sich 2009 scheiden lassen.

Getty Images R. Kelly im Februar 2019 in Chicago

Anzeige

Getty Images R. Kelly im März 2019 in Chicago

Anzeige

Getty Images R. Kelly im Mai 2019 in Chicago

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de