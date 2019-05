Geburtstagsparty im Hause Carpendale! Seit genau einem Jahr sind Wayne (42) und Annemarie Carpendale (41) stolze Eltern eines Sohnemanns. Der Kleine, dessen Name immer noch nicht offiziell verraten wurde, ist seit Donnerstag ein Jahr alt. Klar, dass seine Eltern sich einiges haben einfallen lassen, um ihrem Sprössling einen schönen ersten Geburtstag zu bereiten. Auf Social Media teilten die Eltern jetzt einen goldigen Schnappschuss der Feierlichkeiten!

Auf Instagram tauchte auf den Accounts von Wayne und Annemarie Carpendale jetzt jeweils dasselbe Bild ihres Sohns auf. Auf dem ist er vor einem Gabentisch voller Spielsachen und Geschenke zu sehen. Besonders ins Auge stechen die süßen Tier-Kerzen und der Schokokuchen, nach dem der Einjährige zu greifen scheint. Zu seinem ersten Ehrentag trug Mini-C einen grauen Strampler.

Wayne betitelte das Birthday-Pic mit den Worten: "Scheiße! Kein Rabatt mehr im Spieleparadies." Während seine Frau in ihre Bildunterschrift "Mad’s wild one" (zu Deutsch: "Mads wilde Eins") schrieb. Damit könnte sich die Frage nach dem Baby-Namen geklärt haben. Die Fans der beiden TV-Gesichter gratulierten "Mads" jedenfalls in Scharen.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn im April 2019

P.Hoffmann/WENN.com Annemarie und Wayne Carpendale bei der Goldenen Kamera im März 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Der Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale im April 2019 in München

