Das hat es bisher noch nie gegeben! In der siebten Folge von Let's Dance brachten nicht nur die Promis das Parkett zum Beben, sondern auch die Juroren. Motsi Mabuse (38) und Joachim Llambi (54) tanzten jeweils mit einer Gruppe von Kandidaten – eine Performance, für die sie vorab natürlich auch gemeinsam trainieren mussten. Ob Tanz-Experte Llambi da auch so streng war wie bei seinen Urteilen? Promiflash hat bei Joachims Schützlingen nachgehakt.

Ausgerechnet Evelyn Burdecki (30) war im Team Llambi. Dabei erntet die Dschungelcamp-Gewinnerin schon von Beginn an Kritik von dem 54-Jährigen. Trotzdem schwärmte das Reality-Sternchen im Promiflash-Interview nun in den höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit Llambi – und vor allem von seiner Rolle als Coach: "Er war supercool als Trainer, richtig lustig. Er ist auf uns eingegangen, auch mal streng – aber so nett streng, dass wir das auch alles gecheckt haben und richtig Spaß hatten." Er sei einfach ein netter Mensch, betonte sie weiter. Klingt, als hätte die Blondine den TV-Star mittlerweile richtig ins Herz geschlossen.

Oliver Pocher (41) und seine Tanzpartnerin Christina Luft (29) waren ebenfalls mit von der Partie – und auch die Tänzerin zeigte sich total begeistert von der professionellen Unterstützung ihres Kollegen. "Es hat auch unserer Gruppe ganz gutgetan. Er war sehr konzentriert, hat aber auch jeden Spaß mitgemacht. Das haben wir auch nicht erwartet", verriet die 29-Jährige.

Getty Images Joachim Llambi im Juni 2018

Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance", Mai 2019

