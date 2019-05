Bei Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32) läuft es derzeit richtig rund! Für ihren Contemporary verbuchten sie zuletzt volle 30 Punkte bei Let's Dance – ein Traumergebnis zum zweiten Mal in Folge. Ganz von allein kommt dieser Erfolg jedoch nicht: Ex-Handballer Pascal und seine Tanzpartnerin trainieren hart für ihre Parkett-Performances. Ebenso wichtig dürfte sein, dass Pascal mit innerer Balance in den Wettbewerb geht. Und dafür ist Ehefrau Angela zuständig, die er dank des Ehering-Tattoos stets bei sich trägt!

Promiflash hat Pascal beim Training in Hamburg gefragt, was es denn mit seinem Tattoo am Finger auf sich habe. Er verriet: "Das habe ich mir nicht für 'Let's Dance' stechen lassen. Das ist der Anfangsbuchstabe des Namens meiner Frau. Sie heißt Angela und das ist unser Ehering." Als Begründung für den ungewöhnlichen Ehe-Schmuck fügte er dann hinzu: "Also, wir haben auch einen Ring, aber der hat aufgrund eines ausgekugelten Fingers nicht mehr gepasst." Einen zusätzlichen Glücksbringer von seiner Frau? Den habe er nicht: "Nein, die Gedanken reichen schon."

Pascal und Angela sind seit rund zehn Jahren verheiratet, kennen und lieben sich aber sogar schon weit länger. 2010 kam ihr Sohn Noah Ben auf die Welt und bekam 2014 mit Mila ein Schwesterchen. Seine Karriere als Handballer hatte Pascal 2017 beendet, zeigt bei "Let's Dance" aber eindrucksvoll, dass er sportlich noch immer noch einiges drauf hat.

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2019

Thomas Burg/ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2019

Instagram / pommes_23 Pascal Hens mit seinen Kindern Mila und Noah und seiner Frau Angela im April 2019 in Hamburg

