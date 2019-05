Seit März dreht sich bei Ex-Handballprofi Pascal Hens (39) alles um Let's Dance! Während anfangs noch einige vermutet hatten, dass seine Größe von 2,03 Meter von Nachteil sein könnte, feierte der Sportler einen Erfolg nach dem anderen. In den vergangenen beiden Shows kassierte er mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) jeweils die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Doch wie ist das für die Familie des Weltmeisters von 2007, die ihn wegen des Trainings weniger zu Gesicht bekommt? Im Promiflash-Interview verrät Pascal jetzt, wie eifrig seine Liebsten ihn bei der Teilnahme unterstützen!

Pascal hat mit seiner Frau Angela zwei Kinder und die seien auch schon dem Tanz-Fieber verfallen. "Mein Sohn, der ist acht und der ist eher so wie ich und meine Tochter, die ist erst vier, hüpft dann ab und zu auch schon rum und macht ein paar Drehungen", erzählt der 39-Jährige lachend im Gespräch mit Promiflash. Vor allem Angela sei eine große Stütze für Pommes. "Sie ist jetzt sehr stolz, dass es so läuft, wie es läuft und dass ich das so gut hinbekomme", freut sich der ehemalige Rückraum-Spieler.

Das monatelange Tanztraining hat natürlich auch Schattenseiten für das Familienleben. "Angela muss jetzt wieder viel alleine organisieren und machen mit den zwei Kids, aber sie will ja auch, dass ich gut tanze und dementsprechend entbehrt sie dann auch die vielen Stunden am Tag", erläutert Pascal. Die zwei freuen sich dementsprechend, wenn sie abends zusammen auf der Couch sitzen können.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens im April 2019

Instagram / pommes_23 Pascal Hens mit seinen Kindern Mila und Noah und seiner Frau Angela im April 2019 in Hamburg

Instagram / pommes_23 Pascal und Angela Hens mit ihren Kindern Mila und Noah im November 2018 in Hochheim am Main

