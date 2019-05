Konnten Leonard Freier (34) und Caona ihre Ehe retten? Erst im vergangenen Jahr haben sich sie Turteltauben vor einer romantischen Schloss-Kulisse das Ja-Wort gegeben – zuletzt soll es in ihrer Beziehung jedoch ordentlich gekriselt haben. Wie der ehemalige Bachelor Mitte April zugeben musste, hatte das Paar sehr zu kämpfen. Jetzt sind die beiden aber wieder zusammen unterwegs – sind die Krisen-Zeiten damit überstanden?

Gegenüber Promiflash wirkte das Paar zuversichtlich, was ihre gemeinsame Zukunft angeht: "Jeder hat Schwierigkeiten – wichtig ist, daran zu arbeiten und nicht aufzugeben und das machen wir", gab Leo einen ehrlichen Einblick. Auch Caona weiß, was das Rezept für eine gelungene Ehe ist: "Kommunikation ist alles. Immer viel darüber reden, über seine Gefühle sprechen und darüber reden, was einen stört", schilderte sie im Interview.

Auch eine Paar-Therapie würde Leo in Betracht ziehen, um seine Beziehung zu kitten, wie er bereits offenbarte. Daran hält er auch nach wie vor fest: "Wir haben gesagt, dass wir nicht ausschließen, wenn wir Unterstützung und Hilfe brauchen, dass wir die auch in Anspruch nehmen würden", verriet er Promiflash.

Instagram / caona_m Caona, Ehefrau von Leonard Freier

Bieber, Tamara Caona und Leonard Freier, 2019 in Berlin

WENN Leonard Freier, ehemaliger Bachelor

