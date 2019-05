Niklas Osterloh (30) ist auf den Geschmack in Sachen Nachwuchs gekommen! Das Liebesglück mit seiner Frau Tini krönte der GZSZ-Darsteller im März 2017 mit der Geburt der gemeinsamen Tochter. In seine Vaterrolle hat sich der 30-Jährige super eingefunden, er geht darin voll auf und liebt sein Mädchen über alles! Trotz anstrengender, Schlaf raubender erster Monate hat Niklas beschlossen: Er will unbedingt noch weitere Kinder!

"Ein zweites Kind ist definitiv geplant. Nicht nur ein zweites, es können auch drei oder vier werden. Wir lassen das auf uns zukommen", schwärmte der Paul-Darsteller im Interview mit BZ. Doch allzu bald wird die kleine Familie wohl nicht zu viert sein – denn überstürzen will das Paar nichts: "Zurzeit üben wir noch. Gerade genießen wir noch die neue Freiheit, weil unsere Tochter selbstständiger wird, aber es geht langsam in die Richtung", fügte er an.

Und mit seinen zukünftigen Kids will Niklas bestimmt genauso verfahren, wie mit seiner Tochter. In einem Bunte-Interview von 2018 erklärte er über sein Erziehungsmodell: "Ich denke, ich bin der Papa-Typ zum Ponystehlen. Zumindest möchte ich meiner Tochter auf jeden Fall ein gutes Vorbild sein und sie in all ihren Wünschen und Träumen unterstützen."

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh mit seiner Tochter

Instagram / niklasosterloh Niklas und Tini Osterloh

Cinamon Red/WENN.com Niklas Osterloh, GZSZ-Darsteller

