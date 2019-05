Jennifer Aniston (50) ist eine der begehrtesten Frauen des Showbiz und doch ist sie gerade Single. Sie war mit Hotties wie Brad Pitt (55) und John Mayer (41) zusammen und soll angeblich auch mit Gerard Butler (49) eine Affäre gehabt haben. Nach ihrer Scheidung von Schauspieler Justin Theroux (47) wurde Jen bislang aber nur ohne Mann gesehen. Hat sie ihren Glauben an die Liebe etwa aufgegeben? Darüber und über Dating im Allgemeinen sprach der Leinwand-Star jetzt in einem Interview.

Gegenüber der Zeitschrift Haper's Bazaar verriet Jen jetzt, dass sie in Sachen Dating eher faul ist. "Bin ich bei [einer Dating App]? Nein. Um ehrlich zu sein, habe ich dafür keine Zeit. Ich konzentriere mich auf meine neue Show, also gehört Dating gerade nicht zu meinen Prioritäten. Ich habe das Gefühl, dass – wie auch immer Liebe aussieht – sie von selbst geschehen muss und man nicht nach ihr suchen sollte." Denn obwohl der Hollywoodstar bereits ein paar Trennungen hinter sich hat, glaubt Jen nach wie vor an die Liebe: "Wenn [die Liebe] an meine Tür klopft, lasse ich sie herein."

Sie habe nicht mit dem Thema abgeschlossen, ganz im Gegenteil: "Das wird nie passieren." Die Powerfrau weiß dabei genau, welche Eigenschaften ihr bei einem Mann wichtig sind: "Sinn für Humor. Ein starkes Selbstwertgefühl, Vertrauen, Freundlichkeit, Großzügigkeit. Dass er sich mit guten Menschen umgibt..."

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Aniston im Dezember 2018

Getty Images Jennifer Aniston, Hollywood-Star

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

