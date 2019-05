Die Jonas Brothers sind zurück – und wie! Sechs Jahre lang hofften Fans der Brüder Joe (29), Nick (26) und Kevin Jonas (31) auf eine Wiedervereinigung der erfolgreichen Pop-Band, die sich im Oktober 2013 aufgelöst hatte. Seit März 2019 hat das Warten auf eine Wiedervereinigung ein Ende: Die Band meldete sich mit neuer Single und der Ankündigung eines neuen Albums zurück. Damit aber nicht genug: Jonas Brothers-Fans dürfen sich auf ein weiteres besonderes Schmankerl freuen!

Das enthüllte der Streamingdienst Amazon Prime jetzt via YouTube: Bereits am 4. Juni werden die Jonas Brothers eine eigene Dokumentation über ihre Band veröffentlichen! “Chasing Happiness”, so der Titel der Doku, wird dann auf der Serien-Plattform verfügbar sein. Die Doku soll bisher unveröffentlichtes Material sowie exklusive Musikstücke enthalten. Drei Tage später, am 7. Juni, veröffentlichen Nick, Joe und Kevin übrigens auch ihr neues Album “Happiness Begins”.

Um für den Streifen ein wenig die Werbetrommel zu rühren, veröffentlichten Joe und Co. zudem einen witzigen Clip: Darin versuchen sie, Amazons intelligente Sprachassistentin Alexa zu veräppeln. Werdet ihr euch “Chasing Happiness” ansehen? Stimmt ab!

Getty Images Joe, Nick und Kevin Jonas bei den Billboard Music Awards 2019

Ethan Miller/Getty Images Joe und Nick Jonas bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas

