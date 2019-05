Diese Schauspielerin hat nicht nur ein Standbein! Ines Quermann ist aktuell in der Serie Nachtschwestern zu sehen – dort spielt sie die Krankenschwester Ella Fink. Doch wenn sie gerade nicht vor der Kamera steht, geht Ines ganz anderen Tätigkeiten nach: Regale auffüllen, Lebensmittel prüfen oder Gespräche mit ihren Mitarbeitern führen – denn die Darstellerin führt neben ihrer Schauspielerei auch einen großen Supermarkt!

"Ich komme ja ursprünglich vom Theater – und ganz ehrlich: Davon kann man nicht leben", begründete der ehemalige Unter uns-Star seine Doppel-Tätigkeit in einem Interview mit RTL. Seit 2017 führe sie den Bielefelder Supermarkt gemeinsam mit ihrem Mann – inzwischen seien sogar um die 100 Mitarbeiter dort beschäftigt. Vor allem die Nähe zum täglichen Leben ihrer Mitmenschen scheint der gebürtigen Gelsenkirchenerin an ihrem zweiten Berufszweig zu gefallen: "Ich bin sehr nahe an der Realität: Die Menschen kaufen jeden Tag ihre Lebensmittel bei mir", freute sie sich. "Mich erdet das total."

Auch die Angestellten des Warenhauses scheinen von ihrer Schauspiel-Chefin angetan zu sein – Mitarbeiter Mitch schwärmte in den höchsten Tönen von der 40-Jährigen: "Ines ist immer hier, hilft mit, packt an, wo es geht – wo man dann sagt: 'Ah okay, du bist Schauspielerin und ziehst hier Pappe? Crazy!'"

TVNOW Ines Quermann und Mimi Fiedler bei "Nachtschwestern"

WENN Ines Quermann im August 2016

MG RTL D / Christoph Assmann Valerie Huber, Sila Sahin, Mimi Fiedler, Ines Quermann und Nassim Avat (Schauspieler)

