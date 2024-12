Das macht Ines Quermann nach ihrer Zeit bei "Unter uns"

Ines Quermann, die durch ihre Rolle als Caro Kasper in der RTL-Serie Unter uns bekannt wurde, hat einen großen Karrieresprung abseits des Showgeschäfts gewagt. Zwischen 2014 und 2017 spielte sie die sympathische Caro, die in der Schillerallee schließlich Malte Winter, gespielt von Stefan Bockelmann (48), heiratete. Heute, nach ihrem Serien-Aus, lebt sie in Bielefeld und führt gemeinsam mit ihrem Ehemann zwei Supermärkte. "Ich lebe ein völlig anderes Leben, aber es fühlt sich für mich genau richtig an", erzählt sie RTL beim großen Treffen von "Unter uns" im Sommer 2024.

Die Welt der Schauspielerei hat Ines jedoch nie ganz losgelassen. Nach ihrer Zeit bei "Unter uns" war sie weiterhin in TV-Produktionen zu sehen, darunter in der Drama-Serie Nachtschwestern, in der sie von 2019 bis 2020 mitwirkte. Auf die Frage, ob sie sich eine Rückkehr in ihre Paraderolle als Caro vorstellen könnte, zeigte sich die heute 45-Jährige offen: "Ich würde nie nein sagen, wenn die Anfrage kommt." Besonders von der herzlichen Atmosphäre am Set und vom engen Kontakt mit den Fans schwärmte sie im Gespräch.

Mittlerweile lebt Ines also ein eher bodenständiges Leben fernab des Glamours der Film- und Fernsehindustrie. Die gebürtige Bielefelderin fühlt sich in ihrer Heimatstadt rundum wohl und genießt die Zusammenarbeit mit ihrem Mann im gemeinsamen Familienbetrieb. Ihre Fans erinnern sich gern an ihre lockere, nahbare Art, die auch in ihren Rollen stets mitschwang. Auf die Frage nach ihren liebsten Erinnerungen am Set von "Unter uns" erzählte sie zuletzt lachend von einer Szene, bei der etwas nicht ganz nach Plan lief – Details dazu wollte sie jedoch nicht verraten.

Anzeige Anzeige

wcrART/ ActionPress Die "Nachtschwestern"-Stars Ines Quermann und Mimi Fiedler

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen "Unter uns"-Cast Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Valea Scalabrino und Ben Heinrich

Anzeige Anzeige