Ist der US-YouTube-Star Jake Paul (22) wieder in festen Händen? Im November vergangenen Jahres hatte sich der kleine Bruder von Logan Paul (24) von seiner Freundin Erika Costell getrennt. Seither war es ruhig um das Liebesleben des Vloggers geworden. Doch seit kurzer Zeit zeigt sich Jake immer wieder in Begleitung einer attraktiven Blondine – sowohl offline als auch online. Datet der 22-Jährige etwa YouTube-Sternchen Tana Mongeau (20)?

Bei Tana und Jake geht doch was! Davon sind zumindest die Fans der beiden US-Influencer überzeugt. Seit einigen Tagen tauchen die beiden nur noch im Doppelpack auf – sowohl auf Events als auch auf ihren jeweiligen YouTube-Kanälen. Auch gemeinsame Fotos auf Instagram gehören seit Anfang Mai zur Tagesordnung. Am Wochenende teilte die 20-Jährige sogar einen noch eindeutigeren Schnappschuss: Jake und Tana knutschend auf einer Party!

Doch sind die beiden wirklich ein Paar oder spielen sie nur mit den Gerüchten, um Aufmerksamkeit zu erregen? Für Jake wäre das nichts Neues: Seine Ex Erika und er hatten noch während ihrer Beziehung verraten, dass sie am Anfang für die Klicks nur so getan hätten, als wären sie ein Paar. Letztendlich haben sie sich aber tatsächlich verliebt.

Instagram / erikacostell Erika Costell und Jake Paul in Kalifornien

Instagram / tanamongeau Lamar Odom, Mike Majlak, Tana Mongeau und Jake Paul

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau und Jake Paul bei einem Event in Los Angeles

