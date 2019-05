In wenigen Monaten ist es so weit: Johanna Klum (38) kann auf den ersten Geburtstag ihres Söhnchens anstoßen! Im Juni vergangenen Jahres brachte die Moderatorin ihr zweites Kind zur Welt. Seither genießt sie jede Minute als glückliche Zweifachmama – und teilt ab und an auch mal einen kleinen Einblick davon in den sozialen Netzwerken. Nun steht bald auch der erste Geburtstag ihres jüngsten Rackers an: Im Promiflash-Interview hat Johanna verraten, was sie zu diesem Anlass plant!

Auf der Premiere des neuen "Aladdin"-Films kam Johanna aus dem Schwärmen über ihren Sohnemann gar nicht mehr heraus. An seinem ersten Ehrentag möchte sie aber trotzdem alles anders machen als bei ihrer Tochter vor rund drei Jahren. "Da habe ich relativ viele Freunde da gehabt und andere Mamas, wo die Babys auch ähnlich alt waren, die große Familie", berichtete sie im Gespräch mit Promiflash. Nach dem ausgiebigen Fest wurde ihr jedoch klar: "Ich habe am Ende des Tages gemerkt, dass ich meine Tochter am wenigsten auf dem Arm hatte von allen und habe daraus voll gelernt." Stattdessen plane sie für ihren Baby-Boy nun eine kleine, familiäre Feier.

Eine Party im großen Rahmen werde es stattdessen ein paar Tage später geben, wie Johanna noch hinzufügte. Ihre Fans werden davon mit Sicherheit ebenfalls etwas zu sehen bekommen. Denn obwohl die Schauspielerin die Gesichter und Namen ihrer Kinder geheim hält, süße Familienschnappschüsse postet sie dennoch regelmäßig!

AEDT/WENN.com Johanna Klum auf der "Aladdin"-Premiere in Berlin

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihren zwei Kindern im November 2018

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihrem Sohn

