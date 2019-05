Wann zeigt Kim Kardashian (38) endlich ihren Sohn? Am vergangenen Freitag brachte die Leihmutter des Reality-Sternchens einen Jungen zur Welt. Das bestätigte die frischgebackene Vierfach-Mama selbst in den sozialen Medien. Den Namen ihres Sprösslings verriet sie allerdings noch nicht. Auch auf ein erstes Foto des jüngsten Kardashian-West-Kindes müssen die Fans wohl noch warten. Stattdessen postete die Beauty nun ein weiteres Throwback-Pic von der diesjährigen Met Gala.

Kim schwelgt in Erinnerungen! Auf ihrem Instagram-Account teilte sie vor wenigen Stunden mehrere Bilder von der After-Show-Party des Events, auf denen sie zusammen mit Schwester Kendall Jenner (23), den Topmodels Bella (22) und Gigi Hadid (24) sowie Tennis-Star Serena Williams (37) zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Ich komme einfach nicht über diesen Look hinweg." Für die wilde Sause hatte sich die 38-Jährige in ein türkisfarbenes Glitzer-Kleid im Meerjungfrauen-Stil geworfen.

Der Beitrag bekam zwar innerhalb weniger Stunden schon fast eine Million Likes, trotzdem hatten die Follower der Unternehmerin wohl eher auf ein Update zu ihrem Sohn gehofft. "Kim, wir wollen das Baby sehen" oder "Okay, aber wie heißt dein Baby-Boy? Wir wollen es wissen", forderten die User in den Kommentaren.

Instagram / kimkardashian Kanye West, Kim Kardashian, Bella Hadid, Kendall Jenner und Gigi Hadid

SplashNews.com Kim Kardashian auf der After-Party der Met Gala 2019

Getty Images Kim Kardashian im November 2018

