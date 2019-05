Haben ihre Follower den Namen von Kim Kardashian (38) und Kanye Wests (41) viertem Kind erraten? Vergangenen Freitag verkündete das Reality-Paar süße Neuigkeiten: Ihr zweiter Sohn hat mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt! Bisher warten die Fans aber noch auf das erste Foto des Kardashian-Zuwachses. Auch den Namen ihres Sprösslings behalten die stolzen Eltern noch für sich – jedoch sind einige von Kims Abonnenten jetzt felsenfest davon überzeugt, dass er Bear heißt!

Zu dieser Annahme führte ein Twitter-Posting der Beauty. Am Wochenende berichtete sie von einer Party, die sie für ihren neugeborenen Nachwuchs geschmissen hatte. Sie schwärmte in den höchsten Tönen von ihm und setzte ans Ende ihres Beitrags ohne weitere Erklärung ein Bären-Emoji – das etliche User als eindeutigen Hinweis auf den Namen Bear (zu deutsch: Bär) sehen!

Die Theorie geht sogar noch weiter: Kanye ist ein großer Fan der Stadt Chicago – so dass er und Kim ihre jüngste Tochter nach der Metropole benannt haben. Der Name Bear könnte wiederum eine Hommage an das lokale Football-Team sein: die Chicago Bears! Was denkt ihr? Stimmt ab!

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Mai 2019 in New York

Jamie McCarthy/Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kinder Chicago und Saint, Mai 2019

