Grey's Anatomy schreibt jetzt TV-Geschichte. Die Krankenhausserie von Shonda Rhimes (49) feierte am 27. März 2005 Premiere. Seitdem hat sich die Geschichte der Ärztin Meredith Grey und ihrer Kollegen vom Seattle Grace Hospital zum Dauerbrenner entwickelt. Die Sendung machte Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (49) zur bestbezahlten Schauspielerin einer US-Drama-Serie in der Primetime. Nun schafft “Grey's Anatomy” einen neuen Rekord: Sie löst Emergency Room als am längsten laufende Krankenhausserie ab.

In diesem Jahr war “Grey's Anatomy” dank der 15. Staffel mit dem bisherigen Rekordhalter E.R. gleichgezogen. Jetzt wurde bekannt, dass der Sender ABC “Grey's Anatomy” um zwei Staffeln verlängert hat. Das berichtete unter anderem Entertainment Weekly. Demnach bleibt Ellen der Serie treu. Dabei hatte die Schauspielerin noch vor Kurzem angedeutet, dass mit der 16. Staffel für sie Schluss sein könnte.

“Grey's Anatomy” wird also die am längsten laufende Krankenhaus-Dramaserie zur besten Sendezeit. “Emergency Room” hatte sich 2009 nach 15 Staffeln von den Zuschauern verabschiedet. Noch älter ist die Soap-Opera “General Hospital”. Sie gilt als zweitälteste US-Serie überhaupt.

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast

United Archives GmbH/ActionPress Ellen Pompeo als Meredith Grey bei "Grey's Anatomy"

Kevork Djansezian / Freier Fotograf Der "Grey’s-Anatomy"-Cast bei der Premiere zur 15. Staffel im Jahr 2018

